Netflix выпустил трейлер сериала «Трепет сердца»

Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер первого сезона комикса «Трепет сердца» / «Heartstopper». Об этом сообщил «Ридус».

По сюжету действия разворачиваются в британской частной школе. Один из старшеклассников Чарли Спринг знакомится с Ником Нельсоном, будущим выпускником и школьной звездой регби. Молодые люди начинают дружить, однако не все из учащихся готовы принимать парней такими, какие они есть.

Главные роли в сериале исполнят Джо Лок и Кит Коннор. Трейлер показывает, насколько разнообразной может быть школьная жизнь. В сериале раскрываются темы дружбы и первой любви, а также принятие себя и других.

Первый сезон «Трепета сердца» / «Heartstopper» будет транслироваться на Netflix с 22 апреля.

Ранее Netflix показал трейлер к четвертому сезону сериала «Очень странные дела». Действие сериала происходит спустя полгода после битвы в торговом центре Хоукинса. Герои пытаются жить обычной жизнью, а потом узнают о войне с темными силами.