Netflix выпустил первый трейлер продолжения сериала «Бриджертоны», таким образом анонсировав второй сезон. Ролик вышел на официальном YouTube-канале стримингового сервиса.

Всего серий нового сезона будет 10, в отличие от первого сезона, в котором их было восемь. Свои же роли сыграют актеры из первого сезона: Реге-Жан Пейдж, Фиби Дайневор, Джонатан Бейли, Голда Рошавель, Никола Кохлан, Клаудия Джесси, Полли Уокер и другие.

В прошлом году сериал «Бриджертоны» стал самым просматриваемым на платформе, но после его обошла корейская сенсация «Игра в кальмара».