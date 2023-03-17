Интересное 17 марта 2023, 05:07 Netflix выпустил документальный фильм о Pornhub Netflix покажет документальный фильм о порноресурсе Pornhub Pxhere

Читать 360tv в

Фильм о самом популярном порноресурсе в интернете вышел на Netflix. Лента расскажет об истории становления онлайн-платформы Pornhub, проблемах порноиндустрии, а также о том, как сайт с пикантными роликами стал причиной десятков судебных исков. Об этом сообщили «Известия».

Как напомнили в фильме, на Pornhub до 2020 года неоднократно публиковались ролики с запрещенным контентом. Это обрушило на платформу критику правозащитников. Сначала это были активисты во главе с Лайлой Микелвейт, которые пытались закрыть сайт, а следом к ним присоединились и СМИ.

Реклама

В The New York Times в 2020 году вышла публикация под названием «Дети Pornhub». Это стало причиной разрыва сотрудничества между многими компаниями и платформой. В частности, с уходом Visa и Mastercard на сайте пропала опция монетизации видеороликов. По мнению авторов фильма, под удар попали невиновные порноактеры и модели, которые потеряли главный источник заработка.

Реклама

Над фильмом работали авторитетные специалисты. Продюсером стал известный американский документалист Алекс Гибни, который получил «Оскар» за свой документальный фильм о беззаконии и пытках в американских тюрьмах «Такси на темную сторону».