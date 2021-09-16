Netflix утвердил актерский состав сериала «Грендель»

Стриминговый сервис Netflix планирует снять сериал на основе популярного комикса 80-90-х годов. На днях создатели сериала утвердили актерский состав. Об этом сообщили IncNews.

Главную роль Хантера Роуза исполнит актер Абубакр Али, который получил известность благодаря съемкам в сериалах «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак» и «Кэти Кин».

Также на роли утвердили Джейми Рэйя Ньюмана («Ломка»), Джулиана Блэка Энтилопа («Флэш»), Мадлен Зиму («Блудливая Калифорния»), Кевина Корригэна («Отжиг»), Эмму Хо («Пространство»), Эрика Палладино («Хранители») и других.

Работой над сценарием, а также продюсированием сериала займется Эндрю Дабб. Ранее он работал над сериалом «Сверхъестественное». Информации о дате премьеры и начале съемок пока не поступало. Известно лишь, что в первый сезон сериала войдет восемь эпизодов.