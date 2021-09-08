Netflix снимет сериал с Александром Петровым в главной роли

Американский стриминговый сервис Netflix снимет оригинальный российский сериал совместно с киностудией «Водород». Главную роль в сериале исполнит российский актер Александр Петров. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник.

В качестве продюсеров проекта выступят президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures Федор Бондарчук и сооснователь «Водорода» Михаил Врубель. При этом Art Pictures и «Водород» входят в состав «Национальной Медиа Группы».

Режиссерское кресло займет Эдуард Оганесян. Ранее он работал над сериалом «Чики». Также в качестве режиссера выступит Алексей Камынин, который ранее представил картину «Хандра» на прошлогоднем Кинотавре, передали NEWS.ru.

Петров исполнит роль режиссера. Он поставит перед собой цель: создать спектакль, в котором все роли исполнят заключенные. На данный момент проект еще не получил свое название, однако известно, что съемки стартуют осенью 2021 года.

Ранее Александр Петров возглавил рейтинг ведущих российских актеров в возрасте до 35 лет, который составили «Бюллетень кинопрокатчика» и «Кино-Театр.ру». В первую тройку также вошли Милош Бикович и Кирилл Нагиев.