Стриминговый сервис Netflix приступил к работе над шестым сезоном сериала «Черное зеркало». В настоящий момент проходит набор актеров для новых эпизодов, сообщило издание Variety.

Пока журналисты не располагают подробностями и деталями съемок. Лишь известно, что в шестом сезоне будет больше эпизодов, чем в пятом. Он будет еще более кинематографичен по масштабу, при этом каждая часть рассматривается как отдельный фильм. Дата релиза также пока не озвучивается, написала «Газета.ru».

Первые два сезона сериала транслировались на британском телеканале Channel 4, однако позже его стали показывать на Netflix благодаря высокобюджетным эпизодам с участием знаменитостей. Премьера пятого сезона состоялась на стриминговом сервисе в июне 2019 года.

Напомним, главные роли в прошлых сезонах исполняли такие голливудские актеры как Майли Сайрус, Эндрю Скотт, Энтони Маки и другие.