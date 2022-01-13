Netflix представит два сиквела «Красного уведомления»

Стриминговый сервис Netflix представит сразу две версии продолжения комедийного боевика «Красное уведомление». Об этом сообщили Nation News со ссылкой на Deadline.

Режиссером фильмов выступит Роусон Маршалл Тербер. Сейчас он уже создает сценарии будущих картин. При этом съемки продолжений будут проходить параллельно. Они стартуют в начале 2023 года.

Главные роли в картинах исполнят актеры из предыдущих частей — Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот. Однако официальной информации о работе над продолжением, а также точной дате премьеры, пока не поступало.

Первая часть была посвящена преступникам, которые пытались похитить декоративные яйца, принадлежащие когда-то самой Клеопатре. Ее премьера состоялась 12 ноября прошлого года на стрим-сервисе Netflix. Картина заняла первое место в рейтинге самых просматриваемых на площадке.

Ранее Netflix решил снять новую версию криминального фильма «Рейд». Режиссером и сценаристом фильма станет Патрик Хьюз, а продюсером — актер Майкл Бэй.