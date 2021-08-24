Netflix покажет сериал о человеке с 24 личностями

Стриминговая платформа Netflix опубликовала на своем YouTube-канале трейлер к новому документальному шоу. Программа расскажет о самом известном человеке с множественным расстройством личности — Билли Миллигане. Об этом сообщила «Газета.ru».

Сериал получил название «Монстры внутри: 24 лица Билли Миллигана». Для его создания авторы использовали уникальные кадры, сделанные во время допросов американца. Также ими были использованы фрагменты из новостных телепрограмм того времени. Создатели сериала обратились к экспертам, чтобы услышать их мнение насчет достоверности диагноза.

Премьера сериала состоится 22 сентября 2021 года.

Суд над Билли Миллиганом состоялся в 1970-м году. Его обвиняли в ограблениях и нескольких изнасилованиях. Однако адвокаты уверяли всех в невменяемости Билли. По их мнению, преступления совершали другие личности Миллигана. Суд признал его невменяемым и отправил на лечение в психиатрическую клинику.