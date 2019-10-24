Netflix опубликовал в Сети новые кадры из «Ведьмака»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал новые кадры пилотного выпуска сериала «Ведьмак», сообщило ИА Nation News со ссылкой на итальянское издание Corriere.

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Дата выхода сериала «Ведьмак», основанного на культовом цикле фэнтези-романов Анджея Сапковского, до сих пор не объявлена. Однако уже сегодня фанаты могут увидеть кадры с участием основных персонажей: на опубликованных снимках ведьмак Геральт на своей лошади Плотве и чародейка Йеннифер.