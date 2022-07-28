Netflix опубликовал трейлер фильма «Блондинка»

Стриминговая платформа Netflix представила трейлер фильма «Блондинка». Режиссером картины выступил Эндрю Доминик, сообщил Piter.TV.

Фильм посветят Мэрилин Монро. Он расскажет о жизни знаменитости. За основу сценария взяли одноименный роман Джойса Кэрола Оутса. Главная роль досталась актрисе Ане де Армас. В картине также сыграли Эдриан Броуди, Бобби Каннавале и другие.

Посмотреть фильм можно будет на платформе Netflix. Он выйдет 28 сентября. Картину представят на Венецианском кинофестивале.

Портрет Мэрилин Монро, созданный Энди Уорхолом в 1964 году, продали на аукционе Christie’s. Стоимость картины составила 195 миллионов долларов. Ее приобрел арт-дилер Ларри Гагосян. Его сеть Gagosian является самой большой в мире среди галерей современного искусства, а самого Гагосяна называют мировым «арт-дилером № 1». При этом всю сумму от продажи планируют направить на благотворительные цели.