Netflix опубликовал тизер анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка»

Первый тизер анимационного фильма «Ведьмак: Кошмар волка», за производство которого отвечала корейская студия анимации Studio Mir, появился на YouTube-канале сервиса Netflix. Приквел рассказывает о насыщенной молодости героя Весемира, наставника Геральта. Об этом написало ИА Nation News.

Ведьмаку предстоит убедить окружающих, что слухи о его ремесле, как о чем-то вредном и негативном, неправдивы.

Увидеть всю историю своими глазами поклонники смогут уже 23 августа. А второй сезон «Ведьмака» покажут только 17 декабря. Длительность фильма — один час и 21 минута.