Netflix опубликовал фотографии Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы

В Сети появились новые фотографии со съемок сериала «Корона». Стриминговый-сервис Netflix показал актрису Элизабет Дебики в образе принцессы Дианы. Артистка надела легкое платье до колен и сделала объемную прическу, написал сайт Inforeactor.

Также на фотокарточках можно разглядеть актера Доминика Уэста. Он играет роль принца Чарльза. Съемки сериала, рассказывающего о жизни королевской семьи Британии, проходят недалеко от Лондона.

Создателем сериала является Питер Морган. Он же пишет сценарий для телешоу. Производство «Короны» взяли на себя компании Left Bank Pictures и Sony Pictures Television. Премьеру нового сезона представят в 2022 году эксклюзивно на Netflix.