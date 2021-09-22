Netflix может приобрести авторские права на книги Роальда Даля

Американский стриминговый сервис Netflix планирует приобрести авторские права на книги Роальда Даля. Автор прославился благодаря созданию детских книг. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на журнал Bloomberg.

Даль написал такие книги, как «Изумительный мистер Лис», «Чарли и шоколадная фабрика», «Матильда», «Джеймс и гигантский персик» и другие. Студия планирует получить права на 20 произведений автора.

Сейчас права на экранизацию всех книг писателя принадлежат компании The Roald Dahl Story Company. Ей управляют наследники британского литератора.

Информации о том, сколько стриминговый сервис готов предложить за авторские права на книги, пока нет. Однако известно, что уже сейчас Netflix ведет работу над проектами по мотивам произведений Даля. В качестве режиссера проектов выступит Тайка Вайтити, который получил популярность благодаря картинам «Тор» и «Кролик Джоджо».

Ранее Netflix решил сделать бесплатную подписку для Кении. Отмечается, что бесплатная подписка появится в ближайшие недели. Она будет бессрочной.