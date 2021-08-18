Несколько тысяч тонн рыбы выловили на Ямале с начала 2021 года

Ямальским рыбакам с начала 2021-го года удалось выловить пять тысяч тонн рыбы. Такие показатели составляют половину от годового плана. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Лидирует по показателям добытой рыбы Горковский рыбозавод. Сотрудникам предприятия удалось добыть 900 тонн морепродуктов. Второе и третье места заняли предприятия из Аксарки и Тазовского. Больше всего в регионе добыли язей, щук и налимов.

«Примерно половина объема направляется на внутреннюю переработку в соответствии со стратегией департамента АПК для повышения качества продукции рыбодобывающих предприятий», — рассказал начальник отдела организации и планирования рыболовства департамента АПК ЯНАО Дмитрий Коробейников.