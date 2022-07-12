Несколько поликлиник отремонтировали по новому стандарту в Москве

Новый стандарт по ремонту поликлиник ввели в Москве. Накануне работы такого типа провели в еще двух поликлиниках. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Ремонт сделали в детско-взрослой поликлинике в Капотне и филиале № 1 городской поликлиники № 62 в районе Сокол. Там обновили помещения и сделали их более комфортными для посетителей. Кроме того, медицинские заведения получили современное оборудование.

«Все изменения, которые происходят в поликлиниках, помогают создавать максимально комфортную и доброжелательную атмосферу для пациентов и медиков», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.