Несколько новых видов ходящих на передних лапках скунсов обнаружили американские ученые

Американские ученые проанализировали геномы пятнистых скунсов. Они выяснили, что существует семь видов таких животных. Ранее предполагалось, что их всего четыре вида. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на журнал Molecular Phylogenetics and Evolution.

«Северная Америка принадлежит к числу наиболее изученных континентов с точки зрения населяющих ее млекопитающих, а хищные среди них. Обычно думают, что мы уже все знаем о систематике плотоядных млекопитающих, поэтому возможность перерисовать генеалогическое древо скунсов звучит очень захватывающе», — рассказал один из авторов статьи и хранитель коллекции млекопитающих в Филдовском музее естественной истории в Чикаго Адам Фергюсон

Семейство скунсовых принадлежит к отряду хищных млекопитающих. Эти животные являются дальними родственниками собак и кошек. Пятнистые скунсы живут на территории Северной Америки, однако им некомфортно жить в городских условиях, в отличие от полосатых скунсов. Пятнистые скунсы весят не более килограмма, в то время как полосатые скунсы весят порой больше пяти килограммов.