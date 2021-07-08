Несколько хитростей помогут сохранить морковь свежей до следующего года

Далеко не всем хозяйкам удается сохранить морковь свежей до следующего урожая. По своим признакам, этот овощ достаточно капризный. Однако некоторые хитрости помогут уберечь его до следующего сезона. Об этом написало «Утро.ру».

Оптимальная температура для хранения моркови равна нулю. Если при пяти градусах морковь начинает прорастать, то при отрицательных она вовсе может погибнуть.

Влажность воздуха в помещении, где хранится овощ, не должна превышать 90-95%. А при отметке в 85% морковь замерзнет и потеряет вкус. Специальный прибор влагомер поможет измерить процент влажности.

Замедлить гниение и прорастание моркови способен углекислый газ, но его концентрация выше 6% уже угрожает здоровью человека.

Морковь достаточна капризна к условиям хранения. Перед сбором урожая нужно произвести полив за 10 дней. Благодаря этому морковь перестанет расти и уйдет в сберегающий режим. После этого следует отрезать ботву и дать урожаю высохнуть. Мокрая морковь в погребе или ином помещении снова начнет пытаться отрастить корни. К тому же влага спровоцирует гниение. Лучше всего хранить собранный урожай в бумаге или опилках.