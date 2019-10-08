По словам специалиста, Дракониды — такой же метеорный поток, как Персеиды или Леониды. Название он получил от созвездия Дракона, откуда сходятся треки его метеоров.

«На ночном небе вспыхивают и прочерчивают на небе треки метеоры — это частицы кометного происхождения, небольшие по своим размерам. На больших скоростях, зачастую превышающих скорость звука, они сгорают в атмосфере и оставляют после себя вспышки», — описал астроном явление, связанное с приближением потока.

Павел Скрипниченко рассказал, что не видит ничего плохого в том, чтобы загадать желание, глядя на «звездопад».

«Если вам очень хочется верить, то загадывайте, пожалуйста. Но дело в том, что метеорные потоки — это реальные частицы, которые попадают в атмосферу планет. Они могут быть разных размеров. В подавляющем большинстве это очень мелкие объекты, которые полностью сгорают в атмосфере. Но в поток может попасть и крупный объект. Поэтому я как специалист по астероидно-кометной опасности, когда вижу метеоры, то загадываю одно желание: чтобы ничего не упало на меня», — признался он.

Скрипниченко заверил, что специальное оборудование для наблюдений за Драконидами не нужно. Достаточно уехать за город, оказавшись вдали от городского освещения.

Поток Дракониды называют непредсказуемым, и Скрипниченко рассказал, почему.

«Есть ряд метеорных потоков, которые изучены хуже. И мы не всегда можем точно быть уверены, в какую дату может наблюдаться максимум и какое будет метеорное число. А есть малоизученные и малопопулярные потоки, типа Дракониды. Они менее предсказуемы, чем Персеиды или Леониды», — заключил специалист.

Пик метеорного потока будет виден утром в среду, 9 октября. Небо прочертят сотни вспышек, однако, по словам Скрипниченко, их может затмить яркий лунный свет.