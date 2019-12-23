Неожиданный бонус: американская семья неделю не замечала сову среди веток рождественской елки

10-летняя девочка рассматривала украшения, когда «одно из них» ее напугало. Она прибежала к родителям и позвала их.

Тогда взрослые, наконец, обнаружили прожившую с ними неделю под одной крышей хищную птицу.

Семья оставила окна и двери открытыми на ночь, однако сова не улетела. Тогда они вызвали специалистов из Центра природы Чаттахучи. Они заманили сову в переноску для животных и увезли. Тем же вечером птицу отпустили на свободу.