    23 декабря 2019, 20:48

    Неожиданный бонус: американская семья неделю не замечала сову среди веток рождественской елки

    Ирина Нагайникова

    В американском штате Джорджия семья купила елку для украшения дома к Рождеству, нарядила, и лишь спустя неделю дочь обнаружила сову среди украшений. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на The Sun.

    10-летняя девочка рассматривала украшения, когда «одно из них» ее напугало. Она прибежала к родителям и позвала их.

    Тогда взрослые, наконец, обнаружили прожившую с ними неделю под одной крышей хищную птицу.

    Семья оставила окна и двери открытыми на ночь, однако сова не улетела. Тогда они вызвали специалистов из Центра природы Чаттахучи. Они заманили сову в переноску для животных и увезли. Тем же вечером птицу отпустили на свободу.