23 декабря 2019, 20:48
Неожиданный бонус: американская семья неделю не замечала сову среди веток рождественской елки
В американском штате Джорджия семья купила елку для украшения дома к Рождеству, нарядила, и лишь спустя неделю дочь обнаружила сову среди украшений. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на The Sun.
10-летняя девочка рассматривала украшения, когда «одно из них» ее напугало. Она прибежала к родителям и позвала их.
Тогда взрослые, наконец, обнаружили прожившую с ними неделю под одной крышей хищную птицу.
Семья оставила окна и двери открытыми на ночь, однако сова не улетела. Тогда они вызвали специалистов из Центра природы Чаттахучи. Они заманили сову в переноску для животных и увезли. Тем же вечером птицу отпустили на свободу.