18 июля 2023, 01:54
Неопознанный объект из металла нашли на австралийском пляже и признали опасным для людей
Жители поселка Грин-Хэд в Австралии обнаружили на побережье двухметровый металлический цилиндр. Крупный объект в некоторых местах заржавел, сообщил ТАСС.
Местные власти признали цилиндр опасным для людей и запретили приближаться к нему. Сейчас специалисты устанавливают происхождение объекта.
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По мнению пользователей Сети, цилиндр может быть частью самолета Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который пропал в 2014 году, когда выполнял рейса в Пекин. Некоторые комментаторы назвали цилиндр — одной из ступеней индийской ракеты-носителя Polar Satellite Launch Vehicle.
Австралийское космическое агентство также организовало проверку информации о том, может ли объект являться частью ракеты. Для этого эксперты запросили информацию за рубежом.
Рнее обломки внеземного происхождения нашли в рамках секретной программы США по изучению неопознанных летающих объектов.
Австралия
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