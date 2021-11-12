Необычный памятник возвели в Тюмени

В Тюмени возвели памятник советским весам «Тюмень» в рамках работ по благоустройства территории. Он располагается на улице Николая Федорова. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на городскую администрацию.

«На территории улицы Николая Федорова предполагается разместить арт-объект, связанный с историей легендарных весов «Тюмень», — рассказали в пресс-службе тюменской мэрии

Власти города также планируют установить в Тюмени экстрим-зону с памп-треками и рампой, игровые и спортивные зоны. Кроме того, будет создана зона отдыха, а также проведено озеленение территории.