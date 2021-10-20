Необычный московский трамвай решили продать

Трамвай-трактир «Аннушка», который курсировал в районе «Чистых прудов» с 1989 по 2020 год, выставили на продажу. Об этом хозяйка необычного транспорта, генеральный директор компании «Эпсилон+» Марине Мхитарян написала на странице «Вконтакте», сообщила «Русская планета» со ссылкой на паблик «Замоскворечье и Якиманка».

Стоимость трамвая составляет 1,2 миллиона рублей. Причиной продажи послужила пандемия коронавируса. Идея создать необычный ресторан пришла в голову брату Марине — Миграну Мхитаряну. Подобный бизнес он открыл в Ереване, создав там кафе-мороженое на колесах, а затем перебрался в Москву.