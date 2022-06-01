Необычный «букет» из котят продемонстрировали любителям животных

Молодой человек предложил мужчинам подарить своим вторым половинкам вместо привычных цветов охапку котят. Видео с четвероногими появилось в Telegram-канале Mimi video.

Особенно подойдет такой «букет» тем девушкам, которые считают цветы бесполезным подарком. «Букет» из котят способен избавить от стресса и заставить забыть обо всех неприятностях, написал «Ридус».

Пользователи Сети оценили необычный букет из четвероногих. Некоторые из них написали, что хотели бы получить такой подарок для себя.

«О-о-о, это же прям моя мечта», «Тоже давно хочу котенка или даже сразу двух», «Какой милый букетик», «Хах, приложите пушистиков к больному месту, и все сразу же пройдет», «Как много милых мордашек», — сообщили они в комментариях к видео.