Необычные соревнования по поеданию состоялись в США

Ежегодная выставка острых соусов состоялась в Бруклине. В ходе мероприятия был проведен конкурс по поеданию «каролинского жнеца» — самого острого в мире перца. Об этом сообщило РИА ФАН.

Победителем соревнований стал Грег Фостер. Ему не удалось побить свой рекорд по поеданию перца за минуту. Тем не менее, первое место по праву досталось Фостеру.

«Это потрясающее шоу. Я люблю готовить перец, он правда очень вкусный и горячий. И мне просто нравится проводить время с моей „перчиковой“ семьей, моей „семьей-чили“. Я хочу сохранить этот рекорд, ведь еще никто не победил его», — рассказал победитель.

«Каролинский жнец» является самым острым перцем во всем мире. Его тепловая единица составляет 2,2 миллиона по шкале Сковилла. Он превышает перец халапеньо по остроте в 600 раз.

«В конкурсе участвует экс-чемпион мира, так что все будут в восторге. Зрители будут в восторге, потому что он еще тот перец. Я уверен, что будет много зрительских оваций в его честь», — рассказал эксперт по острым соусам Генри Хирн.