Необычные кадры дружбы волков и кабанов попали на видео

Запись скрытой камеры в Национальном парке Смоленской области смогла запечатлеть редкий случай, когда волки и кабаны вместе пришли поесть.

Запись была опубликована в сообщества «Живая природа» социальной сети «Вконтакте».

«Интересное видео, на подкормочной площадке пять волков и два кабана. Вполне дружелюбно относятся друг к другу и не проявляют агрессии. Редко можно увидеть такие кадры», — подписал видео автор поста, сотрудник Национального парка.

Животные, которые обычно дерутся за еду, вышли на подкормочную площадку и мирно искали себе пропитание.

Ранее сообщалось, что директор Приморского сафари-парка поддержал инициативу поставить памятник козлу Тимуру, известному своей дружбой с тигром Амуром. Тимура нашли мертвым 5 ноября, у животного остановилось сердце.