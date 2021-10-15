Необычная вакансия появилась на российском рынке труда

В Красноярке открылась телефонная служба психологической помощи. Руководство службы на данный момент занимается поиском сотрудников. Оно разместило вакансию «выслушиватель мата». Об этом сообщил «Ридус».

Работникам стресс-линии придется выслушивать крик и мат со стороны обратившихся. Заработная плата сотрудников составит 35−40 тысяч рублей.

«В день у нас на одного сотрудника приходится до 50 звонков, продолжительность одного звонка в среднем минут 10, но мат из этого минуты две, не больше, потому что долго кричать невозможно. Дальше люди обычно выдыхаются, а в конце разговора еще и спасибо говорят за то, что их выслушали», — рассказала руководитель центра, психолог Ольга Бондарь.