Необычная дружба гепарда и пса привлекла внимание пользователей. Видео

Не секрет, что иногда дружба возникает между представителями видов, от которых этого не ожидаешь. Такую дружбу четыре года назад демонстрировали в Приморском сафари-парке тигр Амур и козел Тимур.

Козел Тимур предпочел невестам тигра Подробнее

Сообщается, что самка гепарда родила летом трех детенышей, однако выжил только один. Из-за нехватки молока мать могла бросить Крис. Детеныша было решено отдать на попечение другому животному, которое помогло бы маленькому гепарду адаптироваться к жизни.

Первым компаньоном Крис стал пес Блейки, но вскоре его сменил Ремус. Отмечается, что они почти ровесники с Крис: собака старше гепарда всего на месяц. Они очень быстро подружились.

Видео, на котором детеныш гепарда вылизывает морду собаки, покорило Сеть. На кадрах животные лежат в обнимку, им явно комфортно вместе.