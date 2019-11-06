  • Необычная дружба гепарда и пса привлекла внимание пользователей. Видео

    06 ноября 2019, 23:38

    Ирина Нагайникова

    В зоопарке города Цинциннати в США детеныш гепарда Крис подружился с собакой Ремусом, сообщил «Царьград» со ссылкой на американские СМИ.
    Необычная дружба гепарда и пса привлекла внимание пользователей. Видео

    Не секрет, что иногда дружба возникает между представителями видов, от которых этого не ожидаешь. Такую дружбу четыре года назад демонстрировали в Приморском сафари-парке тигр Амур и козел Тимур.

    Козел Тимур предпочел невестам тигра

    Подробнее

    Сообщается, что самка гепарда родила летом трех детенышей, однако выжил только один. Из-за нехватки молока мать могла бросить Крис. Детеныша было решено отдать на попечение другому животному, которое помогло бы маленькому гепарду адаптироваться к жизни.

    Первым компаньоном Крис стал пес Блейки, но вскоре его сменил Ремус. Отмечается, что они почти ровесники с Крис: собака старше гепарда всего на месяц. Они очень быстро подружились.

    Видео, на котором детеныш гепарда вылизывает морду собаки, покорило Сеть. На кадрах животные лежат в обнимку, им явно комфортно вместе.