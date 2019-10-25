  • Необычайный случай женской солидарности произошел на футбольном матче в Иордании

    25 октября 2019, 16:08

    Ирина Нагайникова

    Футболистки Иордании во время матча помогли сопернице поправить слетевший хиджаб, сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на The Independent.

    На футбольном матче чемпионата Федерации Западной Азии игроки команды-соперницы окружили спортсменку, чтобы та смогла убрать волосы, укрывшись от камер.

    «Арабский православный клуб» играл против иорданской команды «Шабаб аль-Ордон». Сообщается, что заминка заняла 30 секунд.

    Зрители одобрили поведение девушек аплодисментами.