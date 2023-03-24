Интересное 24 марта 2023, 04:18 Необходимые для жизни соединения нашли на астероиде Ученые университета Хоккайдо нашли на астероиде необходимые для жизни соединения Unsplash

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Японские ученые обнаружили органические молекулы в образцах, собранных космической миссией «Хаябуса-2» с околоземного астероида Рюгу. Об этом заявил Университет Хоккайдо, опубликовав заявление на сайте.

Взятые с астероида образцы содержат урацил — одно из четырех азотистых оснований РНК. Также в них обнаружили ниацин — форму витамина B3, важную для зарождения жизни.

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«Эта находка международной группы исследователей под руководством доцента Университета Хоккайдо Ясухиро Она доказывает возможность того, что важные компоненты жизни сформировались в космосе и были доставлены на Землю метеоритами», — говорится в заявлении университета.

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Руководитель исследования добавил, что ученые и раньше находили азотные группы и витамины в некоторых богатых углеродом метеоритах, но проблема загрязнения из земной среды будет существовать всегда. Ясухиро отметил, что Хаябуса-2 собрал два образца непосредственно с астероида Рюгу и доставил их на Землю в герметичной капсуле, исключив тем самым возможность загрязнения.

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