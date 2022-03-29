Немецкий танк времен Второй мировой обнаружили в итальянской реке

На севере Италии обмелела река По, после чего в ней обнаружили немецкий полугусеничный артиллерийский тягач Sd.Kfz. 11. Военная машина находилась там на протяжении 77 лет. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на газету il Messaggero.

По неподтвержденной информации, танк сбросили в реку немецкие военные во время отступления в конце апреля 1945 года. Сделано это было для того, чтобы машина не досталась американским военным.