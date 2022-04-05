Немецкие ученые рассказали, какие черты характерны для миллионеров

Ученые из Свободного университета Берлина и Вестфальского университета объяснили, какие черты преимущественно характерны для миллионеров. По их словам, богатые люди чаще всего характеризуются терпимостью к риску, эмоциональной открытостью и добросовестностью. Об этом написал журнал Humanities and Social Sciences Communications.

Ученые в своих выводах опирались на исследование, которое велось в Германии с 1984 года. В нем участники ежегодно сообщали о своем роде занятий, заработке, здоровье, удовлетворенности жизнью. В 2019 году в список добавились более 1100 миллионеров, чей капитал составляет около четырех миллионов евро.

«Это первое исследование, описывающее личность миллионеров на основе достоверных данных. Поскольку богатые люди оказывают особое влияние на процессы принятия решений в обществе, а личность оказывает определяющее влияние на то, как люди думают и ведут себя, исследование личностных черт миллионеров имеет большое социальное значение», — процитировала «Газета.ru» авторов исследования.

Они также отметили, что черты личности играют важную роль в накоплении богатства, поскольку менее богатые люди, описывая свою жизнь, не сообщали о том, что им характерны терпимость к риску и эмоциональная открытость.