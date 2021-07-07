Нектариновые сады высадили в Ставропольском крае

На агроферме в Курском округе Ставропольского края высадили 20 гектаров нектариновых садов. Всего посажено около 40 тысяч саженцев, сообщил ОТР.

Из 40 тысяч деревьев не прижилось всего 2%. Агрономы утверждают, что это очень хороший показатель.

Первые плоды появятся в новых садах уже через два года. Впоследствии с каждого гектара можно будет собирать до 25 тонн фруктов.

«Мы остановились на трех сортах. Это раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта», — рассказал Станислав Мурадханов, гендиректор агрофермы.