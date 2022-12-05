Интересное 05 декабря 2022, 22:20 Некрасовский мост откроют в ближайшее время в Кургане

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Работы на Некрасовском мосту завершат уже в ближайшее время. Такой информацией поделилась глава города Елена Ситникова. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал политика.

По словам мэра, работы на мосту скоро завершат. Строителям осталось установить перильные ограждения на пешеходной зоне.

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Ситникова подчеркнула, что компания, которая занимается строительством, стремится как можно скорее открыть мост для пешеходов.

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