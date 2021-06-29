Нейроцифролог рассказал, что говорит о человеке число души

Нейроцифролог Вадим Безделев рассказал РИА ФАН, как с помощью нумерологии узнать свое число души. Это число может многое рассказать о человеке и поможет ближе познакомиться с самим собой.

«Когда человек годами выстраивает стену вокруг своей души, со временем он забывает, какая она на самом деле. Надо узнать себя, познакомиться вновь со своим истинным „я“. Для того чтобы разрушить искусственную маску, обратимся к нейроцифрологии. Это система нейрокоррекции, которая соединяет в себе психологию, нумерологию и восточные техники», — сказал Безделев.

«Число души» высчитывается с помощью очень простой формулы. Все что понадобится — это дата рождения.

«Возьмем для примера число 26. Складываем его: 2 + 6 = 8. Число души — 8», — пояснил нейроцифролог.

Число души многое говорит о скрытых качествах человека. Например, люди с числом души «один» — прирожденные лидеры. «Два» — миролюбивые и благородные люди. Числом души «три» обладают дисциплинированные и трудолюбивые люди, которым легко добиваться целей. Люди с числом души «четыре» — упрямые и настойчивые. Те, у кого получается цифра «пять» — авантюристы. Людям с числом души «шесть» свойственно обостренное чувство красоты, а также им близки семейные ценности. Людям, чье число души «семь», свойственны творческие порывы. «Восьмерки» — жизнерадостные и веселые люди, а «девятки» — решительные и суматошные люди, которые никогда не сидят без дела.

Безделев порекомендовал вычислить свое число души и прочитать его подробное описание — это может подсказать путь в поиске самого себя.