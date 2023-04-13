Интересное 13 апреля 2023, 19:36 Нейросети рассказали, чем могли бы заниматься программисты на Марсе Нейросети предположили, что программисты на Марсе могли бы оптимизировать воду и энергию

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Компания Skillbox при помощи нейросетей Midjourney и ChatGPT составила прогноз о том, чем могли бы заниматься востребованные специалисты на Марсе. «Газета.Ru» поделилась результатами эксперимента.

Нейросеть ChatGPT предположила, что программисты на Марсе могли бы создавать программное обеспечение, которое бы отвечало требованиям проживания на планете. Кроме того, они могли бы регулировать поступление воды и энергии.

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Также для обеспечения комфортной жизни на планете могли бы потребоваться аналитики данных марсианской связи. Такие специалисты могли бы держать связь между Землей и жителями Марса, написал сайт kp.ru.