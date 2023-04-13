Интересное 13 апреля 2023, 12:48 Нейросеть создала изображения животных Московского зоопарка

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Сотрудники Московского зоопарка обратились за помощью к нейросети для того, чтобы та нарисовала картинки с изображением его обитателей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Манула Тимофея, который сейчас сбрасывает вес, нейросеть изобразила во время занятий в спортзале.

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Панд Жуи и Диндин, которые являются любимчиками практически всех посетителей зоопарка, попросили нарисовать в разных локациях. В итоге искусственный интеллект представил Жуи прогуливающейся по Красной площади, а Диндина — киберспортсменом во время написания секретного кода.