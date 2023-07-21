Интересное 21 июля 2023, 18:44 Нейросеть собрала информацию о лихорадке Западного Нила Нейросеть рассказала о лихорадке Западного Нила, появившейся в России Телеканал «360»

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Роспотребнадзор подтвердил два случая лихорадки Западного Нила в Ростовской области. Насколько она опасна для человека, «360» спросил у нейросети. Она собрала информацию о вирусе.

Лихорадка Западного Нила — это инфекционное заболевание, которое передается через укусы зараженных комаров.

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Вирус может вызвать у человека симптомы, подобные простуде или гриппу. Обычно это небольшая лихорадка, головная боль, слабость и ломота в суставах. Но у некоторых людей с ослабленной иммунной системой болезнь может принять более серьезный характер, вызвать воспаление мозга или спинного мозга.

Случаи заболевания лихорадкой Западного Нила фиксируют в России ежегодно. В марте ей заразилась жительница Красноярского края, вернувшаяся из Таиланда.

В июне года комаров-разносчиков вируса лихорадки Западного Нила нашли в Финляндии.