Нейросеть помогла художнику из Бразилии показать современных Ван Гога и Наполеона

Искусственный интеллект помогает бразильскому художнику Хидерли Диао превращать изображения известных исторических деятелей в современные портреты. Об этом написали пользователи Twitter.

В своих работах Диао показывает, как известные полководцы, художники и персонажи мифов и легенд выглядели бы в реальной жизни. Уникальные портреты бразилец делает на основании сохранившихся картин и статуй. Он подбирает стоковые фото людей, которые похожи на исторических личностей. Затем он накладывает их на изображения исторических персонажей и дорабатывает в приложении.

Любимыми работами бразильца являются улыбающийся Наполеон Бонапарт, Джордж Вашингтон с бокалом вина, а также Винсент Ван Гог в толстовке. Сам художник считает, что в своих работах он точно передал «душу» героев.

Ранее Хидрели Диао при помощи нейросети показал, как персонажи известных мультиков выглядели бы в современном мире. Наиболее сложной была его работа с героями «Симпсонов».