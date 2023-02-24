Интересное 24 февраля 2023, 00:04 Нейросеть «отбелила» героев фильма «Черная пантера» Пользователь Reddit с помощью нейросети «отбелил» героев «Черной пантеры» YouTube

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Пользователь сайта Reddit опубликовал изображение с героями фильма «Черная Пантера: Ваканда навсегда». На картинке показаны «отбеленные» нейросетью персонажи, сообщило издание Cybersport.ru.

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На оригинальном постере ленты представлены чернокожие девушки, а также мексиканский актер Теноч Уэрта. После обработки программой все персонажи стали белыми. Многие пользователи отнеслись к такому варианту постера с юмором.

Reddit

Они назвали вариант с европейскими актерами «инклюзивностью», которой не хватало «Черной пантере». Однако среди комментариев были и негативные. Автора картинки обвинили в расизме.

Вторая часть истории о вымышленной стране Ваканде из комиксов Marvel вышла в ноябре 2022 года. Зрители поставили ей 6,7 из 10 баллов на сайте «Кинопоиск». В целом картина получила позитивные оценки.

Ранее пользователь Pikabu показал, как нейросеть объединила героев советских фильмов и персонажей «Звездных войн».