Интересное 06 февраля 2023, 13:15 Нейросеть обнаружила неизвестную пьесу испанского драматурга Лопе де Вега

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Искусственный интеллект идентифицировал рукопись La francesa Laura как пьесу знаменитого испанского драматурга Лопе де Вега. Об этом написало издание The Guardian.

На протяжении трех лет специалисты, подключив нейросеть, сравнивали пьесу, написанную в 1635 году, с текстами сотен других испанских комедий. Таким образом они выяснили, что стиль La francesa Laura больше всего соответствует произведениям Лопе де Вега, сообщило РИА ФАН.

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Произведение будет опубликовано в ближайшее время на испанском языке.

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