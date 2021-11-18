Нейромонах Феофан вновь удивил своих фанатов

Группа «Нейромонах Феофан» представила новый альбом с названием «Древнерусский рейв». Об этом сообщило ИА НСН.

Всего в альбом вошло восемь композиций. Среди них песни, которые исполнитель уже выпустил ранее — «На заре» и «Новая телега». Презентация нового альбома в Москве пройдет 4 декабря. В Санкт-Петербурге альбом представят 11 декабря.

«Сладкий звук новенькой балалаечки равнодушным не оставит никого. Я ажно гитары задорные электрические применил. Да так, что диву даться легче, чем носа касаться», — рассказал исполнитель о своей работе над альбомом.