Интересное 03 апреля 2023, 13:47 Нейробиолог Решке рассказал, как перестать испытывать стресс по понедельникам Нейробиолог Решке посоветовал гулять утром в понедельник, чтобы избежать стресса

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Многие люди по понедельникам испытывают повышенный уровень стресса. Нейробиолог Кристина Решке и психолог Иоланта Берк рассказали, как полюбить этот день и встречать его с радостью. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на The Conversation.

По словам специалистов, организм можно обмануть, если соблюдать режим даже в выходные дни. В таком случае вы будете намного легче просыпаться и чувствовать себя значительно лучше.

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Кроме того, чтобы зарядиться позитивными эмоциями, можно отправиться на утреннюю прогулку или заняться медитацией.