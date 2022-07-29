Неизвестный ранее минерал обнаружили в Якутии

Ученые из СПбГУ и Кольского научного центра РАН нашли в Якутии неизвестный ранее минерал. Об этом сообщил «Патрульный Петербурга».

Минерал нашли в месторождении Кестер. Он получил название «сергейсмирновит» в честь крупнейшего советского специалиста по минералогии рудных месторождений Сергея Смирнова.

Он состоит из магния, цинка и фосфора. Благодаря этим веществам камень имеет высокую проводимость. Благодаря такой особенности в дальнейшем камень могут использовать в создании сверхъемких аккумуляторов, передало «Агенство Бизнес Новостей».