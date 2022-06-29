Неизвестная ракета врезалась в Луну. NASA наблюдало за ней с 2015 года, но так и не сумело выяснить, какой стране она принадлежит.

Как предполагают американские исследователи, ракета связана с китайской лунной миссией 2014 года (Chang’e 5-T1). Однако Китай оспаривает подобные заявление, сообщая, что их ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».

Астроном Билл Грей, который создал программное обеспечение, отслеживающее объекты в космосе, заявил, что «на 99,9% уверен, что это China 5-T1». В пользу такой версии говорит еще и тот факт, что, хотя Китай объявляет о своих запусках и транслирует их по телевидению, он никогда не раскрывает маршруты миссий.

В результате столкновения космического корабля с небесным телом остались два кратера диаметрами 18 и 16 метров. Специалисты отмечают, что ранее ничего подобного не наблюдалось. Это может быть связано с тем, что ракета имела большие массы на каждом конце: обычно у отработавшей ракеты масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени состоит из пустого бака.