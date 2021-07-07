Недвижимость мексиканского наркобарона разыграют в лотерею

Власти Мексики разыграют имущество известного мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка в национальную лотерею. Власти решили пойти на такие меры, так как желающих приобрести дом криминального авторитета не оказалось. Об этом сообщил новостной портал 9News.

Недвижимость преступника расположена в городе Кульякан (штат Синалоа). Стоимость дома оценили в 192,7 тысячи долларов (14,3 миллиона рублей). Стоимость лотерейного билета составит 250 песо (884 рубля), сообщил «Мир 24». Помимо дома Коротышки, в лотерее разыграют дома других преступников. На заработанные деньги власти планируют приобрести вакцины от коронавируса.