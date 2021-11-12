Небо Санкт-Петербурга ночью осветила яркая вспышка

Вечером 11 ноября небо над Санкт-Петербургом осветила очень яркая вспышка. Те, кто увидел «упавшую звезду» с сильным свечением и смог ее заснять, поделились кадрами в социальных сетях.

Светящийся шар пробыл в небе всего несколько секунд, поэтому основную массу видеосвидетельств составили записи с камер видеонаблюдения и регистраторов на автомобилях. Очевидцы начали делиться ими в местном паблике во «ВКонтакте» «ДТП и ЧП».

Падающий объект был таким ярким, что его заметили как на севере, так и на юге города. В частности, свои видео показали водители, которые на момент падения оказались на Мурманском шоссе, Тихорецком проспекте и проспекте Маршала Жукова. Заметившие необычное свечение уточнили, что оно появилось примерно в 17:35.

Оказалось, что падение «звезды» наблюдали не только в Санкт-Петербурге, но и в Ленинградской области, а еще в Карелии. Некоторые свидетели заявили, что объект был с зеленым оттенком и пронесся с треском. А другие сообщили о том, что после его появления во всем поселении на несколько минут пропало электричество.

Астрономы давали объяснения подобным явлениям. Вероятнее всего, это осколки метеоритов, сгорающие в атмосфере.