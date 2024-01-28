Интересное 28 января 2024, 20:11 «Не пойду». Катюша из Московского зоопарка перестала слушаться маму Московский зоопарк показал непослушную панду Катюшу

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Панденыш из Московского зоопарка отбился от лап матери Диндин. Катюша упорно отказывается переходить в большой вольер, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Не-е-е, не пойду! Иногда кончается терпение даже у самых мудрых мам», — написала она.

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На кадрах видно, как панда Диндин пытается за шкирку затащить дочь в свой вольер. Однако панденыш изо всех сил вырывается и перекатывается через порог на любимые ступеньки лестницы.

«Упертый пирожочек», «Девушка у нас с характером, в ее планы, видимо, поход в вольер не входит», «Победила молодость», — написали в комментариях подписчики.

Одна из пользовательниц добавила, что за взрослением маленькой панды можно наблюдать вечно.

До этого панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки. Выглядит немного неуклюже, но видно, что животное очень старается.