Блогер выяснила, каких соседей на отдыхе не любят русские

Блогер Саша Коновалова выяснила, с представителями каких национальностей не любят отдыхать в отеле наши соотечественники. На площадке «Яндекс. Дзен» она поделилась своими наблюдениями.

На первом месте оказались немцы — многие считают, что им «по блату» выделяют лучшие ресурсы отелей. Китайцы слишком шумны и суетливы. Англичане оказались самыми неприятными и агрессивными пьяницами. Поляки тоже пьют, но при этом по крайней мере дружелюбны к русским. Турки и арабы очень громко себя ведут.

Неприятно бывает и отдыхать с другими русскими: когда те буянят, становится очень стыдно за нацию. И только к белорусам ни у кого не оказались претензий.

Ранее мужчина в футболке с надписью «Я — дагестанец! Нет плохой нации» раздал женщинам цветы в московском метро. Автор акции Мухаммад Магомедов таким образом хотел показать, что разные нации могут «любить, дружить и жить в гармонии». Это случилось вскоре после того, как два дагестанца избили в метро русского мужчину, который заступился за девушку, и нанесли ему серьезные травмы.