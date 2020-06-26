Не болевший 30 лет мужчина поделился секретом крепкого здоровья

Мужчина, который в течение 30 лет ни разу не болел простудными заболеваниями, раскрыл секрет своего крепкого здоровья.

Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган не болеет уже три десятка лет. По его словам, все дело в необычных тренировках. Их Хайган выполняет с двадцатилетнего возраста.

Для поддержания здоровья китаец ежедневно ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. С помощью этого упражнения, как утверждает Хайган, он делает растяжку всего тела, а также несложные действия заряжают его энергией.

«Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им», — приводит слова китайца Daily Mail.

Хайган также заявил, что именно благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться. Кроме того, у него пропал звон в ушах и зубная боль, что китаец также связывает со своими упражнениями. Хайган подчеркнул, что теперь ему «вообще не нужно обращаться к врачу». Кроме того, упражнение помогло развить мужчине ловкость — теперь, по его словам, он с легкостью взбирается на деревья.

Ранее главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что мода на здоровый образ жизни привела к новому пищевому расстройству. На смену анорексии и булимии пришла орторексия. При этом расстройстве человек постоянно следует всем пунктам правильного питания, чем и подрывает собственное здоровье.