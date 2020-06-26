Не болевший 30 лет мужчина поделился секретом крепкого здоровья
Житель китайской провинции Шэньси Чэнь Хайган не болеет уже три десятка лет. По его словам, все дело в необычных тренировках. Их Хайган выполняет с двадцатилетнего возраста.
Для поддержания здоровья китаец ежедневно ходит, опираясь на руки и ноги, как обезьяна. С помощью этого упражнения, как утверждает Хайган, он делает растяжку всего тела, а также несложные действия заряжают его энергией.
«Я часто наблюдал за обезьянами в зоопарке. Я подумал, что это выглядит забавно, и стал подражать им», — приводит слова китайца Daily Mail.
Хайган также заявил, что именно благодаря таким необычным тренировкам он перестал простужаться. Кроме того, у него пропал звон в ушах и зубная боль, что китаец также связывает со своими упражнениями. Хайган подчеркнул, что теперь ему «вообще не нужно обращаться к врачу». Кроме того, упражнение помогло развить мужчине ловкость — теперь, по его словам, он с легкостью взбирается на деревья.
Ранее главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказал, что мода на здоровый образ жизни привела к новому пищевому расстройству. На смену анорексии и булимии пришла орторексия. При этом расстройстве человек постоянно следует всем пунктам правильного питания, чем и подрывает собственное здоровье.