Названы знаки зодиака, под которыми рождаются владельцы дорогих машин

Чаще других дорогими автомобилями в России владеют люди, которые родились под знаками зодиака Лев и Рак. Такую статистику приводят эксперты финансового маркетплейса «Сравни», написала «Газета.ru».

В исследовании подчеркивается, что наиболее популярными дорогими автомобилями являются марки Lexus LX и Infiniti FX.

«Раки и Тельцы владеют самыми мощными машинами в стране. Водителей-мужчин с самыми мощными автомобилями чаще всего зовут Алексей и Евгений. Наиболее популярные модели автомобилей — Lexus LX и Infiniti FX. Водителей-женщин мощных авто чаще всего зовут Ольга и Наталья, а наиболее популярные мощные модели среди женщин — Infiniti FX и BMW X6», — сообщили эксперты.

Они также отметили, что лучшие показатели безаварийного вождения демонстрируют Раки, Тельцы, Львы, Близнецы и Овны. По китайскому гороскопу наиболее аккуратными при вождении являются люди, родившиеся в год быка, тигра, крысы, кролика и свиньи.